Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda Hadise, Mert Yazıcıoğlu, Demet Evgar ve İrem Derici gibi isimler ifade verdi. Soruşturma kapsamında kan, idrar ve saç örnekleri alınan ünlülere 5 soru soruldu.
Türkiye dün ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonuyla çalkalandı. Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Ceren Moray, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise Açıkgöz, Duygu Özaslan, Meriç Aral, Dilan Polat, Engin Polat ve Feyza Altun sabah 06.00 sıralarında Jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İfadelerini veren ünlüler kan ve saç örneği de verdikten jandarma otobüsü ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.
Birçok ünlü sosyal medya hesaplarından açıklama yaparken, soruşturma kapsamında sorulan sorular ortaya çıktı.
ÜNLÜLERE İFADE SIRASINDA SORULAN SORULAR ORTAYA ÇIKTI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü isimlere ifade sırasında şu sorular soruldu:
“Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıyor musunuz?
Kullandıysanız hangi tarihlerde kullandınız, hangi tür uyuşturucu madde kullanırsınız?”
Sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendirici paylaşım yaptınız mı?
Yasaklı madde satan biriyle irtibat kurdunuz mu?
Birini bu amaçla aracı yaptınız mı?
Bu maksatla para transferi yaptınız mı?”
POLAT ÇİFTİYLE AYNI ODADA OTURMAK İSTEMEDİLER
Ünlü isimler Maslak’taki İl Jandarma Genel Komutanlığı’nda ifade sırası beklerken Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle aynı odada oturmak istemedi. Bu rahatsızlıklarını dile getirince Polat ailesi avukat Feyza Altun’un da olduğu başka bir bekleme odasına alındı.
KAAN İLE HADİSE KÖŞE KAPMACA OYNADI
Öte yandan ifade sırası beklerken Kaan Yıldırım, Hadise’nin olduğu odaya hiç girmedi. Farklı yerde ifade sırası bekledi.