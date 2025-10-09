Türkiye dün ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonuyla çalkalandı. Demet Evgar, Özge Özpirinçci, Kaan Yıldırım, Mert Yazıcıoğlu, Birce Akalay, Ceren Moray, Berrak Tüzünataç, İrem Derici, Kubilay Aka, Hadise Açıkgöz, Duygu Özaslan, Meriç Aral, Dilan Polat, Engin Polat ve Feyza Altun sabah 06.00 sıralarında Jandarma operasyonuyla gözaltına alındı. İfadelerini veren ünlüler kan ve saç örneği de verdikten jandarma otobüsü ile Adli Tıp Kurumu'ndan ayrıldı.





Birçok ünlü sosyal medya hesaplarından açıklama yaparken, soruşturma kapsamında sorulan sorular ortaya çıktı.







