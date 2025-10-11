Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

11:5611/10/2025, Cumartesi
IHA
Kahramanmaraş’ta polisin düzenlendiği operasyonda yakalanan uyuşturucu taciri 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı, adresleri ile üzerlerinde yapılan aramada 2 bin 403 adet uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, 1 adet hassas terazi, folyo rulo, kilitli poşet ve 2 adet makas ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 115 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.




