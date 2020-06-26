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Gündem Samsunda Ecrin Kurnazın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Samsun'da Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA DHA
1.5 yaşındaki Ecrin geçen yıl evinin önünde kaybolmuştu.
1.5 yaşındaki Ecrin geçen yıl evinin önünde kaybolmuştu.

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ceset parçalarındaki DNA incelemesinde buluntuların geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan üvey babaannesi Hacer Kurnaz, üvey amcası Özkan Kurnaz, üvey babası Deniz Kurnaz ile H.S, H.Ö. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İHA
Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili adliye sevk edilen 6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktan geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'la ilgili açıklama: Kafatası ve kemikler Ecrin’e ait çıktı
GÜNDEM
Savcılıktan geçen yıl kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'la ilgili açıklama: Kafatası ve kemikler Ecrin’e ait çıktı

Ecrin'in üvey babaannesi tutuklandı

6 şüpheli yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Üvey babaanne Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Ecrin'in üvey babaannesi Hacer Kurnaz 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Hasan Solcan ve Mesut Yiğit ise fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Üvey baba Deniz Kurnaz ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ecrin Kurnaz’ın üvey amcası Ö.K. ile H.Ö. savcıya verdikleri ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Ecrin bebeğin ayakkabısının diğer teki de bulundu
GÜNDEM
Ecrin bebeğin ayakkabısının diğer teki de bulundu

Ecrin bebek olayı

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Üvey amcaya yakın takip
GÜNDEM
Üvey amcaya yakın takip

Ecrin Kurnaz'la ilgili Savcılık'tan yeni açıklama
GÜNDEM
Ecrin Kurnaz'la ilgili Savcılık'tan yeni açıklama

Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu
GÜNDEM
Küçük Ecrin'e ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu

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