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Samsun'da ilginç olay: Kazadan 9 saat sonra fark edildi

Samsun'da ilginç olay: Kazadan 9 saat sonra fark edildi

17:4818/02/2025, Salı
IHA
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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da aracıyla yoldan çıkıp park halindeki traktöre çarparak yaralanan sürücü, kazadan 9 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da kontrolden çıkarak park halindeki traktöre çarpan sürücü, kazadan 9 saat sonra fark edidi.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Cılız (21) idaresindeki 55 APM 184 plakalı hafif ticari araç, gece saat 01.00 sıralarında yoldan çıkarak yolun kenarında park halinde bulunan 05 ABK 175 plakalı traktöre çarptı. Kazanın ardından bayılan Soner Cılız, 9 saat sonra fark edildi. Saat 10.00 sıralarında vatandaşlar tarafından fark edilen ve müdahale ile kendine gelen Cılız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Samsun
#emniyet
#sağlık

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