Süt devinden büyük hile: Sektörde büyük yankı uyandırdı reklamları durduruldu

Balıkesir Gönen merkezli süt devi, 'Antep Peyniri' adıyla tüketiciyi yanılttı, ağır ceza yedi.





TESCİLLİ OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Teksüt'ün coğrafi işaretle korunan 'Antep Peyniri' ibaresini usulsüz şekilde kullandığı ve taklit ettiğini belirledi.





600 BİN TL CEZA

Bunun üzerine devreye giren Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, firmanın tüketiciyi yanılttığını ve haksız kazanç sağladığını değerlendirerek 600 bin TL idari para cezası kesti.





REKLAMLARI DURDURULDU

Kurul ayrıca, ürünün tanıtımında 'Antep Peyniri' ifadesinin kullanılmasının Türk Gıda Kodeksi ve Tüketicinin Korunması Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek, firmanın yanıltıcı reklamlarının derhal durdurulmasına hükmetti.



