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Ünlü profesör geleceğin hastalığını açıkladı: Dildeki o belirtiye dikkat çekip "baş belası" diyerek uyardı

Ünlü profesör geleceğin hastalığını açıkladı: Dildeki o belirtiye dikkat çekip "baş belası" diyerek uyardı

12:2318/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sağlık ve yaşama dair açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı canlı yayında geleceğin hastalığını açıkladı. Salgın var diyerek uyarılarda bulunan uzman isim dildeki o belirtiye dikkat çekti.

Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ekol TV ekranlarında yayımlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu' programının canlı yayın konuğu oldu. Toplumda yeni bir salgın olduğunu söyleyen Erbaş, 'geleceğin hastalığı' diyerek belirtileri tek tek saydı.



Dildeki o belirtiye dikkat çekti

SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) belirtileri arasında en dikkat edilmesi gereken ise dilin bembeyaz tabakaya sahip olması. İşte detaylı bilgiler...

"Toplumda SIBO salgını var"


"SIBO'lu insanların dili bembeyaz oluyor" diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) hastalığına dair açıklaması şu şekilde: Antibiotik vermeden geçmiyor. Karnı sürekli şişse, kötü kokulu, yağlı ve pis kokulu dışkı varsa dikkat edilmeli. Toplumda çok fazla sibo var, sibo salgını var. Hemen kaloriyi kesiyoruz, şekeri kesiyoruz antibiyotik veriyoruz. SIBO baş belasıdır, çok zor geçiyor. Geleceğin hastalığı SIBO. Eğer diliniz beyazsa ve üstünde bir tabaka varsa SIBO olabilirsiniz."

SIBO nedir?


SIBO, ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması anlamına gelir. Bağırsaklarda bakterilerin birikmesine bağlı olarak sindirim sistemi de hasar görür. Eğer bakteriler ince bağırsağa geçerse burada çoğalır ve çeşitli hastalıklar kendini göstermeye başlar. Bağırsak hastalıkları ve SIBO kendini çeşitli belirtilerle göstermeye başladığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.


SIBO belirtileri neler?


Bağırsaklarda bakteri birikmesi durumu yaşanıyorsa kişide bazı belirtiler görülür. Bu belirtilerin başında şunlar gelir:

Kabızlık

İshal

Karın ağrısı

Şişkinlik hissi

Gaz

Kramplar

Halsizlik

Sürekli yorgunluk hissi

Kilo kaybı

İştahsızlık

Cilt sorunları


SIBO tedavisi nasıl yapılır?


SIBO tedavisi, kişinin hastalığının nedeninin belirlenmesinin ardından şiddetine bağlı olarak belirlenir. Tedavi süresince birden fazla yaklaşım şekli uygulanabilir. SIBO tedavisinde uygulanan yöntemler şöyle sıralanabilir:


İnce bağırsaktaki aşırı bakteri çoğalmasını kontrol altına almak için antibiyotik


Sindirimi zorlaştıran ve gaz üretimine neden olan gıdalardan kaçınmayı hedefleyen Düşük FODMAP diyeti uygulanması


Zararlı bakterilerin yerine yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvike etmek için SIBO tedavisinde probiyotik kullanımı


Bağırsak motilitesini artırmak, bakterilerin bağırsakta birikmesini önlemek için ilaçlar


Ciddi bir sorun veya bağırsak tıkanıklığı olduğu durumda cerrahi müdahale






SIBO Testi Nasıl Yapılır?


SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) teşhisi için SIBO testinden yararlanılabilir. Bu test belirtilerin değerlendirilmesinin ardından hastalığın kesin tanısının konulması için planlanabilir. SIBO testi şu yöntemleri içerebilir:

Nefes testi


SIBO’nun en yaygın teşhis yöntemlerinden biri hidrojen ve metan nefes testi olarak bilinir. İnce bağırsakta yer alan aşırı bakteri çoğalması nedeniyle ortaya çıkan gazların ölçülmesini sağlar. Bu test öncesinden kişi 12-24 saat boyunca belirlenen besinleri tüketir ve test içerisinde nefesi ölçülür. Yüksek miktarda hidrojen veya metan gazı tespit edildiği durumda SIBO’nun göstergesi olabilir.

İnce bağırsak sıvısı kültürü


İnce bağırsaktan alınan sıvı örneği, laboratuvar ortamında incelenerek SIBO teşhis edilebilir. Buna yönelik olarak tedavi yöntemi belirlenir.

Kan testi


Kan testleri sayesinde SIBO’nun neden olduğu B12 eksikliği, demir eksikliği anemisi ve folik asit eksikliği gibi durumlar tespit edilebilir. Tam kan sayımı sayesinde bağışıklık sistemi ve sindirim sisteminin genel durumunu da değerlendirebilir.

#Sağlık
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#SIBO
#SIBO belirtileri

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