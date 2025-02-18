Sağlık ve yaşama dair açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Oytun Erbaş, katıldığı canlı yayında geleceğin hastalığını açıkladı. Salgın var diyerek uyarılarda bulunan uzman isim dildeki o belirtiye dikkat çekti.
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Oytun Erbaş, Ekol TV ekranlarında yayımlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu' programının canlı yayın konuğu oldu. Toplumda yeni bir salgın olduğunu söyleyen Erbaş, 'geleceğin hastalığı' diyerek belirtileri tek tek saydı.
Dildeki o belirtiye dikkat çekti
SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) belirtileri arasında en dikkat edilmesi gereken ise dilin bembeyaz tabakaya sahip olması. İşte detaylı bilgiler...
"Toplumda SIBO salgını var"
"SIBO'lu insanların dili bembeyaz oluyor" diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) hastalığına dair açıklaması şu şekilde: Antibiotik vermeden geçmiyor. Karnı sürekli şişse, kötü kokulu, yağlı ve pis kokulu dışkı varsa dikkat edilmeli. Toplumda çok fazla sibo var, sibo salgını var. Hemen kaloriyi kesiyoruz, şekeri kesiyoruz antibiyotik veriyoruz. SIBO baş belasıdır, çok zor geçiyor. Geleceğin hastalığı SIBO. Eğer diliniz beyazsa ve üstünde bir tabaka varsa SIBO olabilirsiniz."
SIBO nedir?
SIBO, ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması anlamına gelir. Bağırsaklarda bakterilerin birikmesine bağlı olarak sindirim sistemi de hasar görür. Eğer bakteriler ince bağırsağa geçerse burada çoğalır ve çeşitli hastalıklar kendini göstermeye başlar. Bağırsak hastalıkları ve SIBO kendini çeşitli belirtilerle göstermeye başladığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.
SIBO belirtileri neler?
Bağırsaklarda bakteri birikmesi durumu yaşanıyorsa kişide bazı belirtiler görülür. Bu belirtilerin başında şunlar gelir:
Kabızlık
İshal
Karın ağrısı
Şişkinlik hissi
Gaz
Kramplar
Halsizlik
Sürekli yorgunluk hissi
Kilo kaybı
İştahsızlık
Cilt sorunları
SIBO tedavisi nasıl yapılır?
SIBO tedavisi, kişinin hastalığının nedeninin belirlenmesinin ardından şiddetine bağlı olarak belirlenir. Tedavi süresince birden fazla yaklaşım şekli uygulanabilir. SIBO tedavisinde uygulanan yöntemler şöyle sıralanabilir:
İnce bağırsaktaki aşırı bakteri çoğalmasını kontrol altına almak için antibiyotik
Sindirimi zorlaştıran ve gaz üretimine neden olan gıdalardan kaçınmayı hedefleyen Düşük FODMAP diyeti uygulanması
Zararlı bakterilerin yerine yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvike etmek için SIBO tedavisinde probiyotik kullanımı
Bağırsak motilitesini artırmak, bakterilerin bağırsakta birikmesini önlemek için ilaçlar
Ciddi bir sorun veya bağırsak tıkanıklığı olduğu durumda cerrahi müdahale
SIBO Testi Nasıl Yapılır?
SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) teşhisi için SIBO testinden yararlanılabilir. Bu test belirtilerin değerlendirilmesinin ardından hastalığın kesin tanısının konulması için planlanabilir. SIBO testi şu yöntemleri içerebilir:
Nefes testi
SIBO’nun en yaygın teşhis yöntemlerinden biri hidrojen ve metan nefes testi olarak bilinir. İnce bağırsakta yer alan aşırı bakteri çoğalması nedeniyle ortaya çıkan gazların ölçülmesini sağlar. Bu test öncesinden kişi 12-24 saat boyunca belirlenen besinleri tüketir ve test içerisinde nefesi ölçülür. Yüksek miktarda hidrojen veya metan gazı tespit edildiği durumda SIBO’nun göstergesi olabilir.
İnce bağırsak sıvısı kültürü
İnce bağırsaktan alınan sıvı örneği, laboratuvar ortamında incelenerek SIBO teşhis edilebilir. Buna yönelik olarak tedavi yöntemi belirlenir.
Kan testi
Kan testleri sayesinde SIBO’nun neden olduğu B12 eksikliği, demir eksikliği anemisi ve folik asit eksikliği gibi durumlar tespit edilebilir. Tam kan sayımı sayesinde bağışıklık sistemi ve sindirim sisteminin genel durumunu da değerlendirebilir.