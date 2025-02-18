"Toplumda SIBO salgını var"





"SIBO'lu insanların dili bembeyaz oluyor" diyen Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın SIBO (ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması) hastalığına dair açıklaması şu şekilde: Antibiotik vermeden geçmiyor. Karnı sürekli şişse, kötü kokulu, yağlı ve pis kokulu dışkı varsa dikkat edilmeli. Toplumda çok fazla sibo var, sibo salgını var. Hemen kaloriyi kesiyoruz, şekeri kesiyoruz antibiyotik veriyoruz. SIBO baş belasıdır, çok zor geçiyor. Geleceğin hastalığı SIBO. Eğer diliniz beyazsa ve üstünde bir tabaka varsa SIBO olabilirsiniz."