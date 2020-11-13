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Gündem Samsundaki sigara yasağı denetimde şoke eden sözler Yasağa uymayacağım, gizli gizli içeceğim
SAMSUN

Samsun'daki sigara yasağı denetimde şoke eden sözler: Yasağa uymayacağım, gizli gizli içeceğim

Solunum yoluyla kolayca bulaşan koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, 81 ilde dünden itibaren trafiğe kapalı cadde, sokak ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklandı. Samsun'da açık alanlarda sigara denetimi yapıldı, kurallara uymayanlara para cezası kesildi. 38 yaşındaki Eyşan Terzi isimli vatandaşın, "Günde bir paket içiyorum, tiryakiyim. Yasağa uymayacağım, gizli gizli içmeye devam edeceğim" sözleri ise 'pes' dedirtti.

Haber Merkezi DHA
Genç kadın, gizli gizli sigara içmeye devam edeceğini söyledi.
Genç kadın, gizli gizli sigara içmeye devam edeceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. 81 İl Valiliğine gönderilen ?Koronavirüs Tedbirleri? konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içmek yasaklandı. Samsun?da da polis ve zabıta ekipleri tarafından kentin en yoğun olduğu caddelerde denetim yapıldı. Yasağın ilk gününde uygulamadan memnun olanlar kadar şikayet eden vatandaşlar da oldu.

Sigara yasağı denetimde 'pes' dedirten savunma: İçmiyordum kokusunu alıyordum
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Sigara yasağı denetimde 'pes' dedirten savunma: İçmiyordum kokusunu alıyordum

Sigara yasağına sevinen anne: Evde bile yasak gelsin çok şikayetçiyim
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Sigara yasağına sevinen anne: Evde bile yasak gelsin çok şikayetçiyim

Açık alanda sigaraya ilk cezalar
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Açık alanda sigaraya ilk cezalar

Sigaraya Kovid yasağı
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Sigaraya Kovid yasağı

"Yasağa uyulacağını düşünmüyorum"


Genelgeyi dün akşam okuduğunu ifade eden Eyşan Terzi (38), "Günde bir paket içiyorum, tiryakiyim ve gizli gizli içmeye devam edeceğim. Tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını düşünüyorum fakat etkili olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi ben gizli gizli içmeye devam edeceğim. Kişi kendinden bilir işi, ben bu yasağa uymayacağım, birçok kişinin de bu yasağa uyacağını düşünmüyorum" dedi.

"Sigara kullansaydım kurala uymazdım"

Sigaradan önce uygulanması gereken tedbirler olduğunu ifade eden Davut Memişoğlu da (32), "Ben sigara kullanmıyorum ama kullansaydım da kurala uymazdım. Koronavirüsten kaynaklı bazı yasakların, tekrar gündeme gelmesi için getirildiğini düşünüyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum ve tıklım tıklım yolculuk yapıyoruz. Maske taksak da virüsün bulaşmasına tam olarak engel olunabileceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu

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