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SAMSUN

Samsun'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım

Samsun'da, sel felaketi yaşayan Pakistan için hazırlanan gıda malzemesi yüklü yardım tırı yola çıktı.

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Haber Merkezi AA
Samsundan Pakistandaki sel bölgesine yardım
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları, hayırsever iş insanları ve vatandaşların katkılarıyla toplanan yardımları taşıyacak 7 yardım tırından ilki, 1250 gıda kolisiyle Ankara'ya hareket etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, dost ve kardeş ülke Pakistan'da yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, zarar görenlere de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Samsun'dan katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara teşekkür eden Dağlı, "Kurtuluş Savaşı sırasında ellerindeki tüm imkanlarıyla Türkiye'ye destek olan Pakistan halkının yaralarının sarılması için hayırsever Türk milleti olarak gayret göstermeye ve her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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