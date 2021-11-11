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İSTANBUL

Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Kılıcı internetten almış

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı. Samuray kılıçlı cinayetin katil zanlısı, savcılık ifadesinde kan donduran cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kolay olduğu gerekçesiyle öldürmek için bir kadını seçtiğini söyleyen cani, Başak Cengiz'e kılıçla 4-5 kez vurduğunu söyledi. Zanlı ayrıca cinayette kullandığı kılıcı da internetten satın aldığını kaydetti.

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Haber Merkezi DHA
Samuray kılıçlı vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı: Kılıcı internetten almış
Ataşehir'de samuray kılıcıyla kadını öldüren saldırgan tutuklandı.

İstanbul'daki olay, dün saat 19.00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde meydana geldi. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan bir kişinin saldırısına uğradı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre şüpheli, hiçbir şey söylemeden elindeki 75 santimetre uzunluğundaki samuray kılıcını Cengiz'e peş peşe saplamaya başladı. Genç kızı yerde hareketsiz kalana kadar bıçaklamaya devam eden şüpheli, daha sonra elindeki kılıçla olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Olayda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in Ankara'da ikamet ettiği, geçici görevle İstanbul'da bir inşaat firmasında görevlendirildiği bu olaya kurban gitmese görevini tamamlayıp cumartesi günü evine döneceği öğrenildi.

Polis ekipleri olaya ilişkin şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 15 kılıç ve bıçak ele geçirildi. Ele geçirilen kılıçlar arasında olayda kullanılan samuray kılıcının da bulunduğu öğrenildi.

Samuray kılıcıyla öldürmüştü: Başak Cengiz'in katili tutuklandı
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Samuray kılıcıyla öldürmüştü: Başak Cengiz'in katili tutuklandı

SAVCILIK 2 SUÇTAN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Can Göktuğ Boz, burada savcıya ifade verdi. Şüpheli Boz'un savcılık ifadesinde 3 yıldır tek başına yaşadığını, babasının ve annesinin 5 yıl önce boşandığını, babasının Kazakistan uyruklu başka bir kadınla evlendiğini söylediği öğrenildi.

Samuray kılıcıyla öldürüldü: Ataşehir'de lüks rezidansta kadın cinayeti
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Samuray kılıcıyla öldürüldü: Ataşehir'de lüks rezidansta kadın cinayeti

"BAYAN BİR ŞAHSI BEKLEDİM"

Geçimini babasının yardımıyla sağladığını ifade eden Boz, olay günü akşam saatlerine kadar ikametinde oturduğunu, canının sıkıldığını belirtti. Boz, "İnternet ortamından satın almış olduğum kılıcımı çanta ile bilerek, yanıma alarak, aşağıya indim. İnmeden önce kafamda kolay olduğunu düşünerek, bir bayan şahsı bıçaklamayı düşündüm.Sitenin önündeki kaldırımda bir müddet yürüdüm, bayan bir şahsın gelmesini bekledim. Daha sonra bir bayan şahsın kaldırımda yürüdüğünü gördüm, bu bayanın arkasından yürüdüm" dedi.


"İYİ BİR BIÇAK ALANA KADAR BİRÇOK KEZ BIÇAK ALDIM"

Söz konusu kadını hatırlamadığını iddia eden Boz, kadına çantasından çıkardığı kılıcıyla 4-5 kez vurduğunu ve kadının yere düştüğünü belirterek ifadesini şu şekilde sürdürdü:

  • "Bayan şahıstan birkaç kez ses geldi. Ne dediğini hatırlamıyorum. Tekrardan hızlıca koşarak elimde kılıcım ile birlikte ikametime gittim. İkametime girince kılıcım kanlı olduğum için banyoda yıkadım. Yarım saat sonra polis memurları geldi."

İNTERNETTEN ALMIŞ

Can Göktuğ Boz, evinde çıkan kılıç ve bıçaklarla ilgili olarak da, "Daha önceden bende bıçaklara karşılık az bir merak vardı. Birkaç tane alınca aldığım bıçakların dandik olduğunu görünce iyi bıçak alana kadar birçok kez bıçak aldım" dedi.

"UYUŞTURUCUYLA ALAKALI TEDAVİ GÖRDÜM"

Savcılığın sorusu üzerine Boz, "18 yaşında uyuşturucu kullandığım için tedavi gördüm. 5 yıl önce İstanbul Avrupa bölgesinde bir hastanede uyuşturucu ile alakalı 17 gün yatılı olarak tedavi gördüm. Yine 5 yıl önce unutkanlık ile alakalı tedavi gördüm" şeklinde cevap verdi.

Savcılık, şüpheli Boz'u "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

"EVE GİTTİM ÜZÜNTÜM VE MORALİMİN BOZUKLUĞU GEÇTİ"

Şüpheli Boz, hakimlikteki sorgusunda önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Olay günü sinirlerim ve moralim bozuktu. Bir anlık öfke ile istemeden yaptım. Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Maktulü tanımıyorum. Kılıç çantanın içindeydi, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp maktule 4 kere sapladım diye hatırlıyorum. Sonra eve gittim, üzüntüm ve moralimin bozukluğu geçti. Normalde böyle bir insan değilim, ben de kendime şaşırdım. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı.

AVUKAT OLAN ANNESİ HAKİMLİKTE OĞLUNU SAVUNDU

Şüpheli Boz'un avukat olan annesi de hakimlikte savunma yaptı. Anne Ayşe Nejla Yomraloğlu, "Ben şüphelinin aynı zamanda annesiyim. Kendisi 14 yaşından beri psikolojik tedavi görmektedir. Verilen ilaçları düzenli kullandıramadık. Son 2-3 senedir tedaviyi reddediyor ve benimle görüşmemektedir. Sıkıntıların arttığını, akıl sağlığının yerinde olmadığını ben de gözlemledim. Bu sebeple gözlem altına alınmasını ve tedavisinin yapılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.


TUTUKLANDI

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi
FOTOĞRAF 10
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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
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Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.
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Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.
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\"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI\"<br>Olayı göre bir site sakini \"Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler\" diye konuştu.
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Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
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Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan \"Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü.\" diye konuştu
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Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.


Kar esareti

Kar esareti

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