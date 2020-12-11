Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ocak-kasım döneminde 851 yeni fabrika üretime başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ocak-kasım döneminde 851 yeni fabrika üretime başladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu. Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını kaydeden Bakan Varank, "Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 11 Aralık 2020, 20:35 Son Güncelleme: 11 Aralık 2020, 20:52 AA