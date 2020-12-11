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Gündem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Ocak-kasım döneminde 851 yeni fabrika üretime başladı
ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ocak-kasım döneminde 851 yeni fabrika üretime başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Ocak-kasım döneminde 851 yeni fabrika üretime başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde konuştu. Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrikanın üretime başladığını kaydeden Bakan Varank, "Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mustafa Varank
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu 2021 Bütçe Görüşmeleri'nde konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Sadece ocak-kasım döneminde organize sanayi bölgelerinde 851 yeni fabrika üretime başladı.

Milletimiz müsterih olsun; riskleri takip edecek, kırılganlıkları gidereceğiz. Ekonomi yönetimi olarak reformcu bir vizyonla, Türkiye'yi salgın sonrası dönemin kazananı haline getireceğiz.

Türkiye'nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye'nin otomobili için vatanlarına döndüler.

2020 yılında kurulan 11 OSB ile toplam OSB sayısı 325'e, kredi desteği verdiğimiz sanayi sitesi sayısı ise 480'e ulaştı."

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