Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.
Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak.
Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.