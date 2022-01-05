Gündem Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücüden inşaat halindeki metro durağını hafriyatla kapatan İBBye tepki Bu toprak halkın hayallerine atıldı
İSTANBUL

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den inşaat halindeki metro durağını hafriyatla kapatan İBB'ye tepki: Bu toprak halkın hayallerine atıldı

'Duran metro inşaatlarını harekete geçirme' sloganıyla propaganda yürüten CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sancaktepe'de yer alan Sarıgazi metro durağının üzerini toprak ve hafriyatla doldurdu. Bölge halkının büyük tepkisini çeken karar sonrası açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletin kamu malına verilen bu zararın hesabını soracağını vurgulayarak, "Sarıgazi durağına atılan bu toprak, sadece metro alanına değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır'' diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücüden inşaat halindeki metro durağını hafriyatla kapatan İBBye tepki: Bu toprak halkın hayallerine atıldı
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe'de metro hattı için açılan tünel ve şaftların üzerini kapatmayı sürdürüyor. Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı inşaat alanına yönlendirilen kamyonlarla, tünellerin içi bir kez daha toprak ve hafriyatla dolduruldu.

Söz konusu gelişme sonrası AK Parti yönetimindeki Sancaktepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi-Taşdelen) metro hattının 6 duraktan oluştuğu ve 6,96 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

"2020'DE DURDURULDU, ÜZERİNE BETON DÖKÜLDÜ"

İlçe sınırları içerisinden geçen ve bölgenin trafiği ile çehresini değiştirecek metro hattı çalışmasının İBB ekiplerince durdurulduğu ifade edilen açıklamada, İBB'nin, Mayıs 2020'de inşaatını durdurduğu Sancaktepe-Yenidoğan metro inşaatının ardından yine aynı hat üzerinde bulunan Sarıgazi durağındaki kazı alanını da beton dökerek kapatmaya başladığı kaydedildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den inşaat halindeki metro durağını hafriyatla kapatan İBB'ye tepki: Bu toprak halkın hayallerine atıldı
OYNAT 01:24
Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den inşaat halindeki metro durağını hafriyatla kapatan İBB'ye tepki: Bu toprak halkın hayallerine atıldı
'Duran metro inşaatlarını harekete geçirme' sloganıyla propaganda yürüten CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sancaktepe'de yer alan Sarıgazi metro durağının üzerini toprak ve hafriyatla doldurdu. Bölge halkının büyük tepkisini çeken karar sonrası açıklama yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, milletin kamu malına verilen bu zararın hesabını soracağını vurgulayarak, 'Sarıgazi durağına atılan bu toprak, sadece metro alanına değil Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır'' diye konuştu.

"SON 7 AY İÇERİSİNDE İKİNCİ METRO DURDURMA HAMLESİ"

Kapatılan metro şantiyesinin havadan görüntülendiği aktarılan açıklamada, "Göreve geldiği günden itibaren vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen İBB’nin, 7 ay içinde Sancaktepe ilçesindeki aynı hat üzerinde bulunan ikinci metro inşaatını durdurma hamlesine çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi." denildi.

"HALKIN HAYALLERİNE ATIŞMIŞ BİR TOPRAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "7 ay içinde ilçemizden geçen metro hattının Yenidoğan durağının ardından Sarıgazi durağına atılan bu toprak sadece metro alanına değil, Sancaktepe halkının hayallerine de atılmış bir topraktır. İstanbul halkı özellikle Sancaktepe halkı, 7 ay içinde ikinci kez metro hattı üzerine hafriyat dökülen günleri de gördü. Bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır. Sancaktepe Belediye Başkanı olarak ilçe halkımıza reva görülen bu kararı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor
GÜNDEM
İBB Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının üstünü kapatmaya devam ediyor

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