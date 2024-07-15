Sancaktepe'de ahır ve kümes alev alev yandı: 30 tavuk telef oldu

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, ahırda başlayan yangın kümese sıçradı. Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi'nde bulunan bir ahırda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahırda bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan kümese sıçradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Adrese gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Kısa sürede ahırı ve yanındaki kümesi saran alevler, ekiplerin çalışması ile güçlükle söndürüldü.





Yangının ardından ahır ve kümes kullanılamaz hale geldi. Yangına çevreden müdahale eden 2 kişi ise dumandan etkilendi. Bu kişiler ambulansa alınarak sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.







