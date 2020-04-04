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GAZİANTEP

SANKO elini taşın altına koydu: Çalışanlarına 1000’er lira dağıttı

Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşları arasında yer alan SANKO Holding yönetimi, küresel salgın sonrası çalışanlarına 1000’er TL, ihtiyaç sahiplerine de 60 bin paket gıda yardımı yaptı. Onursal Başkan Abdulkadir Konukoğlu, “Gün, bir olma günüdür. Sanayiciler olarak üretimi sürdürmeli ve hiç bir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu

Sağlıktan ambalaj sanayisine, enerji sektöründen iş ve tarım makinaları sanayisine kadar birçok alanda Türkiye’nin güzide kuruluşları arasında yer alan SANKO Holding, çalışanlara, müşterilerine ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için elini taşın altına koydu. Firmanın kurucusu Konukoğlu Ailesi, küresel salgının ardından yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı sunmak amacıyla çalışanlarına ve ihtiyaç sahiplerine toplam 22 milyon liralık yardımda bulundu. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 ile mücadelede, bu zor günleri birlik, beraberlik, dayanışma ve gönül birliği ile atlatacağımızdan şüphemiz yok” dedi.

MÜŞTERİSİNE DE ESNEKLİK SAĞLADI

“Bu anlayışla öncelikle, taşeron çalışanları ve stajyerler dahil olmak üzere büyük SANKO Ailesini oluşturan 14 bini aşkın mesai arkadaşımıza 1,000’er TL nakdi yardım sağladık” diyen Konukoğlu, “Müşterilerimize de bu süreçte destek olmak amacıyla Türkiye’nin ve dış ticarette pazar konumunda olan ülkelerde yaşanan sağlık kökenli ekonomik sıkıntılarına çözüm olunması amacıyla 17 Mart’ta, toplumsal duyarlılığımızın bir gereği olarak, 31 Mart 2020 tarihine kadar SANKO şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini, ‘vade farkı ilave edilmeksizin” 60 gün erteledik” diye konuştu.

TOPLAM 81 BİN KOLİ GIDA DAĞITIMI

Müşterilerin mevcut borçlarının tamamına da ilave 60 gün vade tanıdıklarına dikkat çeken Konukoğlu, “Bunlarla yetinmedik, Gaziantep Valiliği’nin Gönül Seferberliği kampanyasına 21 bin koli gıda yardımı yaptık. Ardından SANKO Holding çalışanlarının yanı sıra, Gaziantep’in İslahiye, Nizip, Nurdağı, Araban, Yavuzeli, Karkamış ve Oğuzeli ilçeleri ile SANKO’nun Türkiye genelinde işletmelerinin bulunduğu merkezlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla valilik ve kaymakamlıklar dahil olmak üzere, bu süreçte toplam 60 bin koli gıda yardımı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

KURUCU FELSEFEMİZ DÜSTURUMUZDUR

Türkiye’nin hassas bir dönemde olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, kurumların ve kişilerin topluma karşı sorumluluğunun bulunduğuna vurgu yaptı. “Kurucu felsefemiz, ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız olarak şekillenmiştir” diyen Konukoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz. Elbirliği ile sıkıntıları yine aşarız. İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesin bireysel önlemlerinin yanı sıra, kurumsal anlamda da ekonomik katkıları sunması gerektiğine inanıyoruz. Paylaşmak mutluluktur anlayışıyla geçmişte de benzer kararlar aldık. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Sanayiciler olarak bu dönemde her türlü önlemi üst düzeyde alarak tüm imkanlarımızla üretmeye devam etmeli, çalışanlarımızın iş sürekliliğini korumalı ve hiçbir çalışanımızı işten çıkarmamalıyız. Gün, birlik olma günüdür.”

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