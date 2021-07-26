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ŞANLIURFA

Suriyelilerin bayram dönüşü başladı

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye başladı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren yeniden gelmeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa haber: Suriyelilerin bayram dönüşü başladı
Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti.


Kurban Bayramı için 6- 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeliler dönüşe geçti. Bayramı ülkelerinde geçirmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından Suriye'ye giden 23 bin kişi, bu sabahtan itibaren yeniden gelmeye başladı.

Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.
DHA
Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.

Bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyleyen Suriyeliler, ülkeye girişlerinin sonrasında kendilerini bekleyen araçlarla ikamet ettikleri adreslere gitti. Bayram için ülkesine giden Suriyeliler, yıl sonuna kadar geri dönebilecek.

40 derece sıcakta vatana dönüş: Suriyeliler bayram öncesi sınır hattına akın etti
FOTOĞRAF 6
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Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptırarak randevu günü ülkelerine gidiyor.
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Göç İdaresi kontrolünde Sabah 09.00’dan itibaren kontrollü bir şekilde Suriyelilerin ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. 40 dereceyi aşan hava sıcaklığına rağmen ülkelerine gidişleri sürüyor.
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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güvenlik ortamının sağlandığı yerlere giden Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor. Bugün itibariyle 14 bin 950 Suriyelinin geçişi sağlanırken, Kurban Bayramı’na yaklaştıkça ülkelerine giden Suriyelilerin sayısında artış yaşanması bekleniyor.
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40 derece sıcakta vatana dönüş: Suriyeliler bayram öncesi sınır hattına akın etti
Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen ülkelerine giderken, 14 bin 950 Suriyelinin geçişleri sınır hattından sağlandı.

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