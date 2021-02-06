Gündem Şanlıurfada sırrı çözülemeyen metal blok Çok sayıda vatandaş görmek için bölgeye akın etti
ŞANLIURFA

Şanlıurfa haberleri: Göbeklitepe'deki gizemli metal bloğun sırrı çözülemedi

Şanlıurfa'da sırrı çözülemeyen metal blok: Çok sayıda vatandaş görmek için bölgeye akın etti

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarında araziye yerleştirilmiş metal bloğun sırrı henüz çözülemezken jandarma ise alanda nöbet tutmaya devam ediyor. Üzerinde Göktürk alfabesiyle, 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı metal bloğu görmek isteyen çok sayıda vatandaş sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi’ne akın etti.

Haber Merkezi DHA
Jandarmanın Göbeklitepe’deki metal blok nöbeti devam ediyor.
Jandarmanın Göbeklitepe’deki metal blok nöbeti devam ediyor.

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, 3 kenarlı, 3 metre uzunluğunda ve 45 santim genişliğinde metal bloğu gören mahalleli jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı.

Jandarmanın Göbeklitepe’deki metal blok nöbeti devam ediyor.

Yeni Göbeklitepe müjdesi
GÜNDEM
Yeni Göbeklitepe müjdesi

Metal bloğun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi.

Jandarma istihbarat ekipleri, daha önce ABD ve Romanya'da bulunan monolitlere benzerliği ile dikkat çeken metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye dikildiğinin belirlenmesine yönelik çevrede çalışmasını sürdürüyor.

Jandarmanın Göbeklitepe’deki metal blok nöbeti devam ediyor.

Göbeklitepe yakınlarında bulunan metal bloğun bulunduğu yönünde haberler büyük yankı uyandırınca çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi’ne akın etti. Şaşkınlıklarını gizlemeyen vatandaşlar, metal blok ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok yetkilileri harekete geçirdi
GÜNDEM
Göbeklitepe'de esrarengiz metal blok yetkilileri harekete geçirdi

KENTTE HEYECANA YOL AÇTI

Bugün Örencik Mahallesi'ne gelen yüzlerce kişi, metal bloğu merak ettiklerini söyledi. Haberlerde görünce heyecanlandıklarını ve metal bloğu görmek için çevredeki köylerden geldiklerini söyleyenler, "Burada tarlamız var. Tarlamıza giderken haberlerde gördüğümüz metal bloğu görmek istedik. Çok ilginç ve bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyoruz" dedi.

Çok sayıda vatandaş da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek bloğu görmek için Örencik Mahallesi’ne akın etti.

Dünden bu yana nöbetini sürdüren jandarma ekipleri ise meraklıların metal bloğa çok fazla yaklaşmasına izin vermiyor. Şanlıurfa Valiliği, metal bloğun kimler tarafından ne amaçla araziye bırakıldığına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da ele geçirildi: Ortaçağ'a ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendiriliyor
FOTOĞRAF 17
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Şanlıurfa ​​​​​​​İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda merkez Haliliye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.
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Yapılan aramada, sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak amacıyla olarak Ortaçağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu yaklaşık 4 metre uzunluğunda piton derisi, Ortaçağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, iki deri üzerine el yazması dini yazıt, iki kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi.
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Şanlıurfa'da Ortaçağ'a ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendirilen işlemeli piton derisi ve dini kitaplar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da ele geçirildi: Ortaçağ'a ait ve Mısır kökenli olduğu değerlendiriliyor
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