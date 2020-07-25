Şanlıurfa Haberleri: Yürekler dağlandı: Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor Yürekler dağlandı: Sulama kanalına giren kuzenlerden biri boğuldu, diğeri aranıyor Şanlıurfa’da serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren kuzenlerden İmam Erkan (8) boğuldu, Ali Erkan (9) ise kayboldu.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2020, 16:06 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2020, 16:29 DHA