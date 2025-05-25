Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde ilk gün heyecanı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve bir yandan kültürümüzü uluslararası sanat formlarıyla buluştururken, diğer yandan şehirlerimizin marka değerini artırmayı hedefleyen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki üçüncü durağı Şanlıurfa oldu.





KÜLTÜR VE SANATIN KALBİ SERGİLER





Festival kapsamında, sanatseverler kentin dört bir yanına yayılan sergilerde Şanlıurfa’nın kültürel birikimini ve sanatla harmanlanan mirasını keşfetme fırsatı buluyor.





Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali’nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin’in mücadelesine saygı duruşu niteliğinde özel bir seçki sanatseverlerle buluştu. Festival kapsamında, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu; Nabil Anani’nin “Filistin Benim Vatanım” adlı sergisine ve küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisine ev sahipliği yapıyor.





Filistin sanatının öncü isimlerinden Nabil Anani, “Filistin Benim Vatanım” sergisinde izleyiciyi hem bireysel hem de kolektif hafızanın katmanları arasında dolaşmaya davet ediyor. Anani’nin çalışmaları, yalnızca estetik bir arayışın değil, aynı zamanda kimlik, yurt, direniş ve hatırlamanın politik bir eylem olarak nasıl biçimlendiğinin izini sürüyor. Nekbe sonrası Filistinlilerin parçalanan hayatlarına, yerinden edilmenin travmasına ve kolektif kayıplarına görsel tanıklık sunan bu eserler, geçmişi yalnızca anmakla kalmıyor, geleceği tahayyül etmenin yollarını da arıyor.

Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisi ise çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunuyor. Sergide yer alan eserler, tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor.





Ocak ayında aramızdan ayrılan usta sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını konu alan “Sabahçı Kahvesi” adlı enstalasyon sergisi Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Sinevizyon Alanı’nda ziyaretçileriyle buluşmaya başladı. Sergide, Ferdi Tayfur için özel olarak hazırlanan bir belgesel de gösteriliyor.

Ferdi Tayfur’un hayatına mercek tutan sergi; sanatçının şekerci çırağı döneminden Gülhane konserine kadar farklı zamanlarına odaklanıyor. Sergi; dönem kıyafetleri, afiş ve plaklar, dilek ağacı, Ferdi Tayfur büstü ve farklı sanatçılara yaptırılmış eserleriyle zengin bir içerik sunuyor. Sergide; Ferdi Tayfur’un sergiye de ismini veren meşhur şarkısı Sabahçı Kahvesi’nden alınan ilhamla bir sabahçı kahvesi canlandırması da yer alırken, sergiyi ziyaret eden hayranları Sabahçı Kahvesi’nde oturup, fotoğraf çektirerek, interaktif bir deneyim de yaşadı.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Mozaik Müze Yolu Yan Bahçe’de; “Beste Alperat Sergisi” ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin “Gökyüzünden Türkiye Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu’da; “Ozan Oganer Heykel Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda; “Şanlıurfa’da Günlük Yaşam Etnografya Sergisi”, Şanlıurfa Mozaik Müzesi’nde; “Quasimotho Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Cam Üretimi Canlandırması Alanı’nda; “Tat ve Kokular ile Tarihte Yolculuk Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Neolitik Dönem Sonu Terası’nda; “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması”, “Yaşayan Miras - İpek Kazaz Sergisi”, “Türkiye’nin Minyatürleri Sergisi” ve “Görsel Hafızayla Şanlıurfa Fotoğraf Sergisi”, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Roma Dönemi Salonu’nda; Hikmet Barutçugil’in “Büyük Rüyalar Görmek” sergisi,Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Demirçağ Salonu Çıkışı’nda; “Cengiz Yatağan Resim ve Heykel Sergisi”, 11 Nisan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi’nde; “El Sanatları Sergisi”, Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi’nde; Fatih Akkuş’un “Kubbelerin Sırrı Sergisi” ziyaretçilerle buluştu.

Mevlid-i Halil Camii ise adalet temasını içeren hat ve tezhip sanatından örneklerin yer aldığı “Adil-i Mutlak” hat sergisine ev sahipliği yapıyor.

Festival kapsamında Balıklıgöl Medrese’de gerçekleştirilen “Işıkla Ateş Arasında” mapping gösterisi şehirde görsel bir şölen sundu. Şanlıurfalıların yoğun ilgi gösterdiği bu çalışmada; Balıklıgöl efsanesi, dijital zamanın görsel diliyle yeniden yorumlanarak ateş, su, dua ve zaman kavramlarını ebru desenleri akışında yansıtıyor.





MÜZİĞİN EVRENSEL DİLİ FESTİVAL SAHNESİNDE





Festival coşkusunu müzikle taçlandıran konserler de şehrin birçok farklı noktasında müzikseverlerle buluşmaya başladı.

Şanlıurfa Müzesi Göbeklitepe Replika Alanı’nda gerçekleşen Mersin Devlet Opera ve Balesi’nin “Müze Konseri” tarihi atmosferi müzikle aydınlattı.





Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi Reji Kilisesi ise “Genç Yetenekler Piyano Konseri”ne ev sahipliği yaptı. Genç müzisyenler sihirli parmaklarıyla dinleyicilerine adeta bir müzik şöleni sundu.

Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu ve Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Ahmet Çalışır ve Ufuk Yürüç’ün solistliğinde gerçekleşen “Mana İkliminden Damlalar” konseriyle Şanlıurfalıları İl Milli Eğitim Konferans Salonu’nda maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı da seslendirdiği derin ezgilerle etkileyici bir performans sergiledi.





Müzisyen Aykut Kuşkaya, “Gönüller Yapmaya Geldik” konseriyle Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bahçesi’nde sevenleriyle buluştu.





Mersin Devlet Opera ve Balesi “Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri” konseriyle, aşkın bin bir rengini sahneye taşıdı. Mehmet Akif İnan Konferans ve Sergi Salonu’da gerçekleşen konser; bir müzikal estetiğinde, klasik opera aryalarını, Türk eserlerini ve büyüleyici dans performanslarını bir araya getirdi.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi İç Avlu’da başlayan “FotoMaraton” etkinliğinde her yaştan onlarca fotoğrafçı, festivalin en güzel karelerini yakalamak için yarıştı.

“Ezber Bozan Kadınlar 2” söyleşinde Yayıncı Zeynep Gülsüm Sağlam ve Çizer Nur Betül Aktaş Şanlıurfa İl Halk Kütüphanesi’nde bir araya gelerek ilham verici bir sohbete imza attı. Etkinlikte; kadınların farklı alanlardaki mücadeleleri, başarı hikâyeleri ve çizimlerin anlatım gücü üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.





ÇOCUKLAR FESTİVAL İLE BULUŞTU





Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark’ta dokuz gün boyunca içinde birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı “Çocuk Köyü” minik misafirlerini ağırlamaya başladı. Festivalin ilk gününde çocuklar, lisanslı çocuk tiyatrosu “Rafadan Tayfa” ile eğlenirken, Özgür Özgülgün’ün masalları ile tarihte bir yolculuğa çıktı.





SANAT SOKAKTA





Festival kapsamında, Piazza AVM içine yerleştirilen piyanolarda gençler, “Sen de Çal” projesi kapsamında yeteneklerini sergilemeye başladı. “Sen de Söyle” kabininde ise Şanlıurfa’nın yeni yıldızı olabilmek için ilk adımlarını attı.

Ayrıca, Eyyübiye Millet Bahçesi, Şair Nabi Kültür Merkezi Dijital Sinema Salonu Bahçesi ve Divanyolu Caddesi önünde kurulan Sokak Sahnesi’nde genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturdu.







