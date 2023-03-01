Şanlıurfa merkezli üç ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Üç ilde eş zamanlı operasyon
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin koordinasyonunda, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik kent genelindeki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, operasyona katılan 808 jandarma personeline, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran belirlenen adreslere operasyon talimatı verdi.
Ekipler, Şanlıurfa, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen 81 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bazı yollarda da uygulama yapıldı, araçlar arandı.
Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 81 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 12 kilogram eroin, 10 kilogram esrar, 100 gram metamfetamin, 2 uzun namlulu silah, 19 ruhsatsız tabanca, 18 av tüfeği, bu silahlara ait 485 mermi, 10 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 7 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 666 paket gümrük kaçağı sigara ve 34 elektronik sigara ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 48 bin 600 lira ele geçirildi.
Operasyon kapsamında yapılan denetimlerde ise çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 62 zanlı yakalandı.
"Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürecek"
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, operasyon sonrası İl Jandarma Komutanlığına gelerek, görev alan personeli tebrik etti.