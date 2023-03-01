Şanlıurfa merkezli üç ilde 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

"Zorlu bir süreç yaşıyoruz ülke olarak, bölge olarak, il olarak. Ama hamdolsun bu süreçlerin de üstesinden geliyoruz. Bu çalışmalar da mücadele de her alanda mücadele etmekle birlikte zor zamanda bile fırsatçılara fırsat verilmediğinin en güzel göstergesidir. Bakanlığımızın himayesinde hummalı bir mücadeleyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Ekiplerimizle birlikte sonuçları çok güzel olan çalışmaları hep beraber gerçekleştirdik. Birçok başarılı operasyonun altına jandarmamız, emniyetimiz, güvenlik teşkilatımız imzalarını attılar. Bugün de bu Kökünü Kurutma operasyonlarından birinin daha başarılı şekilde sonuçlanması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz."