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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da feci kaza: Aracın tavanı koptu iki kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin tavanı koptu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada Emin Atçı ve Saime Zira yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa Suruçta iş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa Suruç'ta iş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu.

Kaza, akşam saatlerinde Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Suruç ilçe merkezine seyir halinde olan Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan operatörü öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

Suruç ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin tavanı koptu
Suruç ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin tavanı koptu

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feci kazada Emin Atçı ve Saime Zira yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Feci kazada Emin Atçı ve Saime Zira yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Emin Atçı ile yanında bulunan Saime Zira hayatını kaybederken, yaralanan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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