Şanlıurfa Valiliği'nden DEVA Parti'sinin seçim aracına saldırı iddiasına yalanlama

Şanlıurfa Valiliği
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, milletvekili adayı Ahmet Tüysüz'ün 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, CHP seçim aracıyla seyir halindeyken araçlarının lastik kısmına mermi isabet etmiş olabileceği ihbarında bulunduğu belirtildi.
İddialar asılsız çıktı
Konuyla ilgili araştırma yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
'Provokatif eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak'
İnceleme tamamlanmadan bazı art niyetli kişilerin seçim aracına saldırı yapıldığına ilişkin paylaşımda bulunduğu bildirilen açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı: