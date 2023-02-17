Şanlıurfa valisi uyarmıştı: Kentte kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi

10 ili yerle bir eden Kahramanmaraş depreminin ardından Mersin’e yoğun bir depremzede göçü yaşanırken, kentte barınma en önemli sorun olarak ilk sıraya yerleşti. Enkazdan çıkıp yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler, Mersin’de karşılaştıkları fahiş ev kiraları nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdı. Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat da duruma tepki gösterdi. Canpolat "Biraz el vicdan olması lazım. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Biraz da mülk sahiplerimizin empati yapmaları lazım. Empati çok önemli. Eğer bir insan ahlak ve vicdan sahibi ise düşünün ki Kahramanmaraş’taki, Adıyaman’daki deprem Mersin’de oldu ve aynı durumda biz varız; bize bu yapılsa acaba biz bunu kabul eder miyiz? Lütfen empati kursunlar." dedi.