Şanlıurfa valisi uyarmıştı: Kentte kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi

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Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda bina ve ev yıkılırken çoğu da ağır hasar aldı.
Depremi fırsat bilen bazı ev ve iş yeri sahipleri de ülkenin bu zor durumunu umursamayarak kiracılarına fahiş kira artışı yaptı.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da fırsatçı bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarında fahiş artışlar yapmasına ilişkin sert bir açıklamada bulundu.
Vali Ayhan, "Devlet-millet el ele verip bu zorlukları aşmak için ekmeğimizi bile ikiye bölüp paylaşıyorken, bu durumu fırsat bilen işgüzarların varlığı bizi oldukça üzüyor. Fahiş kira artışı yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu da bilhassa hukuken yakından takip ettireceğim!" ifadelerini kullanmıştı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı. Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.