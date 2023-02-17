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Şanlıurfa valisi uyarmıştı: Kentte kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, 7 emlakçıya fahiş kira artışı yaptığı iddiasıyla idari para cezası verildi.

17:56 . 17/02/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından çok sayıda bina ve ev yıkılırken çoğu da ağır hasar aldı.

Depremi fırsat bilen bazı ev ve iş yeri sahipleri de ülkenin bu zor durumunu umursamayarak kiracılarına fahiş kira artışı yaptı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da fırsatçı bazı ev sahiplerinin kira fiyatlarında fahiş artışlar yapmasına ilişkin sert bir açıklamada bulundu.

'İşgüzarların varlığı bizi üzüyor, bilhassa takip ettireceğim'

Vali Ayhan, "Devlet-millet el ele verip bu zorlukları aşmak için ekmeğimizi bile ikiye bölüp paylaşıyorken, bu durumu fırsat bilen işgüzarların varlığı bizi oldukça üzüyor. Fahiş kira artışı yapıldığına dair haberler duyuyoruz. Bu konuyu da bilhassa hukuken yakından takip ettireceğim!" ifadelerini kullanmıştı.


Emlak ofislerine denetleme

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde ekipler, kent genelinde kira artışlarının yaşandığına dair ihbarlar üzerine emlak ofislerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Ekipler, 15 emlak ofisinde fiyat denetimi yaptı. Fahiş kira artışında bulunduğu tespit edilen 7 emlak ofisine idari para cezası uygulandı.


Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı
Fahiş kira isyanı: Deprem sonrası Mersin’de ev kiraları iki üç kat arttı

10 ili yerle bir eden Kahramanmaraş depreminin ardından Mersin’e yoğun bir depremzede göçü yaşanırken, kentte barınma en önemli sorun olarak ilk sıraya yerleşti. Enkazdan çıkıp yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler, Mersin’de karşılaştıkları fahiş ev kiraları nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdı. Emlakçılar Odası Başkanı Sinan Canpolat da duruma tepki gösterdi. Canpolat "Biraz el vicdan olması lazım. Olağanüstü günler yaşıyoruz. Biraz da mülk sahiplerimizin empati yapmaları lazım. Empati çok önemli. Eğer bir insan ahlak ve vicdan sahibi ise düşünün ki Kahramanmaraş’taki, Adıyaman’daki deprem Mersin’de oldu ve aynı durumda biz varız; bize bu yapılsa acaba biz bunu kabul eder miyiz? Lütfen empati kursunlar." dedi.



#şanlıurfa
#kira
#fahiş artış
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Şanlıurfa valisi uyarmıştı: Kentte kira artışı yapan 7 emlakçıya ceza kesildi
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