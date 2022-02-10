Şanlıurfa'da 200 polisle asayiş uygulaması: 45 gözaltı

İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.