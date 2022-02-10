Şanlıurfa'da 200 polisle asayiş uygulaması: 45 gözaltı

Polis ekiplerinin denetimlerinde 22 çalıntı motosiklet, 200 gram eroin, 1 kilo 170 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, sopa ve bıçaklar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan polis tarafından gözaltına alınan 45 şüpheli emniyete götürüldü.
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İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya izledi.
Tunceli, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane takip etti.
Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2020'de 32,7 olan ortanca yaş, 2021'de 33,1'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.<br>
EN YAŞLI İL SİNOP<br><br>İllere göre dağılımda, Sinop'un 41,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Bu ili 41,2 ile Kastamonu, 41 ile Balıkesir ve Giresun takip etti.
EN GENÇ İL HANGİSİ?<br><br>Diğer yandan 20,6 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,6 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt takip etti.
Cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 40,7 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip il olurken, 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kayıtlara geçti.<br>
Kadınlarda 42,9 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip, Şanlıurfa 21,1 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak belirlendi.<br>
Türkiye'nin en genç ve yaşlı şehirleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre bir milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Öte yandan Türkiye'nin nüfusu en genç illeri ve en yaşlı kentleri de ortaya çıktı. Peki bu iller hangileri? İşte detaylar...
GÜNDEM
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