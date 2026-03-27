Şanlıurfa'da aileyi taşıyan araç kaza yaptı: Beş yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak taşlık alana savrulurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, kaza Siverek-Karacadağ kara yolu Üçkuyu Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Mevlüt Ö. (21) idaresindeki 18 LC 777 plakalı otomobil, Karacadağ istikametinde seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana savruldu. Kazada sürücü Mevlüt Ö. ile araçta bulunan Mehmet Ö. (52), Mehmet Ö. (23), Sinan Ö. (21) ve Şirin Ö. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.