Şanlıurfa'da Akçakale Yolu’na da köprülü kavşak yapılıyor

Gaziantep karayolu üzerindeki Evren Sanayi Sitesi’nde uzun yıllardır yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla iki adet katlı köprülü kavşak çalışmasına başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentin en yoğun güzergâhlarından biri olan Akçakale Karayolu’nda yeni bir projeyi başlatıyor.

Göreve geldiği günden bu yana il genelindeki ulaşım sorunlarını çözmek için yoğun çaba harcayan ve vatandaşların taleplerini dikkate alan Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’ın talimatları doğrultusunda, Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde köprülü kavşak yapılacak. Hazırlıkları tamamlanan proje ihaleye çıkarılırken, ihale tarihinin 15 Nisan 2026 olduğu EKAP’ta yayımlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje, hastane önü trafiğini rahatlatmayı hedefliyor. Bölgede hastaneye giriş-çıkış yapan araçlar, toplu taşıma hareketliliği, hasta yakınlarının ulaşımı ve ambulans geçişleri nedeniyle günün büyük bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Yapılması planlanan köprülü kavşak ile birlikte trafik akışının daha güvenli, hızlı ve düzenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle hem hastane çevresindeki ulaşım yükünün azaltılması hem de Akçakale Karayolu üzerindeki araç sirkülasyonunun daha akıcı hale gelmesi bekleniyor.

Şanlıurfa’nın en yoğun sağlık ve ulaşım akslarından biri üzerinde planlanan yatırımın, bölge trafiğine önemli ölçüde nefes aldıracağı öngörülüyor.