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Şanlıurfa'da akaryakıt tankerleri çarpıştı: Alevler içinde kalan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da'da karyakıt yüklü tanker, önünde seyreden tankere çarptı. Kazada, araçlar alev alırken tanker sürücülerinden Ömer Bağtur (47) hayatını kaybetti.

09:21 - 3/07/2024 mercredi
DHA
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Bağtur'un kullandığı 34 TK 6570 plakalı akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden İbrahim Türk yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.



Tankerde sıkıştı


Çarpmanın şiddetiyle her iki tanker de alev alarak yanmaya başladı. Alevler arasında kalan tankerde sıkışarak çıkamayan Ömer Bağtur, hayatını kaybetti.


Kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen ve zaman zaman patlamanın yaşandığı tankerlerdeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaşamını yitiren Ömer Bağtur'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.







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