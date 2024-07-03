Şanlıurfa'da akaryakıt tankerleri çarpıştı: Alevler içinde kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 51'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Ömer Bağtur'un kullandığı 34 TK 6570 plakalı akaryakıt yüklü tanker, önünde seyreden İbrahim Türk yönetimindeki 33 AKD 046 plakalı akaryakıt yüklü tankere arkadan çarptı.
Tankerde sıkıştı
Çarpmanın şiddetiyle her iki tanker de alev alarak yanmaya başladı. Alevler arasında kalan tankerde sıkışarak çıkamayan Ömer Bağtur, hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren Ömer Bağtur'un cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.