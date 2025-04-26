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Şanlıurfa’da akılalmaz olay: Gözünü fermuara sıkıştırdı

Şanlıurfa’da akılalmaz olay: Gözünü fermuara sıkıştırdı

15:1526/04/2025, Cumartesi
IHA
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Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir kız elbisesinin fermuarına göz kapağını sıkıştırdı
Şanlıurfa'da 15 yaşındaki bir kız elbisesinin fermuarına göz kapağını sıkıştırdı

Şanlıurfa’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evinde kıyafet değiştirirken talihsiz bir kaza geçiren 15 yaşındaki Yasemin S., göz kapağını elbisesinin fermuarına sıkıştırdı. Ailesinin hemen hastaneye götürdüğü genç kızın durumu, doktorları bile çaresiz bırakınca, çözüm için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Dakikalar süren dikkatli bir çalışmanın ardından Yasemin’in göz kapağı, zarar görmeden sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Şanlıurfa’da inanılması zor bir olay yaşandı. Elbise giyen 15 yaşındaki kız, gözünü fermuara sıkıştırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez yaşandı. Evinde elbiselerini değiştiren 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Durumu gören ailesi, kızı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.


Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden ekipler, uzun süren müdahalenin sonunda göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı.



#şanlıurfa
#itfaiye
#Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
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