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Şanlıurfa'da anız yangınlarına taviz yok: 206 kişiye 14 milyon TL ceza

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte anız yakarak çevre ve ekosisteme zarar veren 206 kişiye 14 milyon TL idari para cezası kesildiğini duyurdu.

12:56 - 2/07/2024 Salı
DHA
15 bin 715 dekar alan anız yakma sonucunda zarar gördü.
15 bin 715 dekar alan anız yakma sonucunda zarar gördü.

Şanlıurfa ve ilçelerinde son günlerde artan anız yangınlarına karşı denetimler sürüyor.


Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, anız yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin sürdüğünü kaydetti.


Vali Şıldak, anız yakmanın ekolojik dengeyi bozduğunu, bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına neden olduğunu ifade etti.


"Anız yakanlar cezasız bırakılmayacak"

Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara cezai işlem uygulandığını duyuran Vali Şıldak,
"Son 2 haftalık dönemde 206 kişi hakkında toplam 15 bin 715 dekar alanın anız yakma sonucunda zarar görmesi üzerine yaklaşık 14 milyon TL para cezası uygulandı. Bu konuda kontrol ve denetimler aralıksız olarak sürecek, anız yakanlar cezasız bırakılmayacak"
dedi.

#Şanlıurfa
#anız yangını
#yangın
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