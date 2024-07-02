Şanlıurfa'da anız yangınlarına taviz yok: 206 kişiye 14 milyon TL ceza

"Son 2 haftalık dönemde 206 kişi hakkında toplam 15 bin 715 dekar alanın anız yakma sonucunda zarar görmesi üzerine yaklaşık 14 milyon TL para cezası uygulandı. Bu konuda kontrol ve denetimler aralıksız olarak sürecek, anız yakanlar cezasız bırakılmayacak"