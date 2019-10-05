Gündem Şanlıurfada askerleri taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı 1 şehit 14 yaralı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da askerleri taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı: 1 şehit 14 yaralı

Şanlıurfa'da askerleri taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı. Kaza sonucunda 1 asker şehit oldu 14 asker yaralandı.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrasında askerleri taşıyan midibüsde maddi hasar meydana geldi.
Kaza sonrasında askerleri taşıyan midibüsde maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.

Kazaya karışan TIR

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 asker şehit oldu

Kaza sonucunda askerleri taşıyan midibüsün camları patladı

Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Askeri midibüs ile TIR çarpıştığı anlar kamerada: 15 yaralı
OYNAT 00:42
Askeri midibüs ile TIR çarpıştığı anlar kamerada: 15 yaralı
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen askeri midibüs aynı istikamette seyreden TIR'la çarpıştı. Kazada yaralanan midibüsteki 15 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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