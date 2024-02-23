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Şanlıurfa'da eşler arasında çıkan kavga kanlı bitti: Kadın öldü kocası yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabanca aniden ateş aldı. Pınar Bulunmaz hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

09:34 - 23/02/2024 Cuma
Güncelleme: 09:36 - 23/02/2024 Cuma
AA
Şanlıurfa'da eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası yaralandı.
Şanlıurfa'da eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eşler arasında çıkan kavgada kadın öldü, kocası ağır yaralandı.


Hamidiye Mahallesi'nde Rıdvan Bulunmaz (31) ve eşi Pınar Bulunmaz (28) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


İddiaya göre, kavga sırasında Rıdvan Bulunmaz'a ait tabancanın ateş alması sonucu kendisi ve eşi yaralandı.

Yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Pınar Bulunmaz, kurtarılamadı.


Hayati tehlikesi bulunan Rıdvan Bulunmaz ise ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#Şanlıurfa
#Siverek
#cinayet
35 dakika önce
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