Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 07:45 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 07:57 DHA