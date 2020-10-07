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Gündem Şanlıurfada feci olay Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi.

Haber Merkezi DHA
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı.

Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı. Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DHA
Eektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti.
  • İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
İbrahim Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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