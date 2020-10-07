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Gündem Şanlıurfada kan donduran olay Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti

Şanlıurfa’da herkesin kanını donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, eve kilitlediği eşine günlerce işkence yapıp kerpetenle ayak tırnaklarını çekti. Kadının vücudundaki yaraların kurtlandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
3 çocuk annesi yabancı uyruklu Mirvet Nimej’e eşi günlerce işkence yaptı.
3 çocuk annesi yabancı uyruklu Mirvet Nimej’e eşi günlerce işkence yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşandı. İddiaya göre İlyas A., 3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej’i (28) bir eve kilitleyip günlerce işkence yaptı.

Olayı fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kadını kurtarıp ambulansla hastaneye gönderdi.

İHA
Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti.
  • Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu, yaralarının kurtlandığı belirlendi.

İHA
3 çocuk annesi yabancı uyruklu eşi Mirvet Nimej’e eşi işkence yaptı.

Polis caniyi yakaladı

Polis ekipleri kadına günlerce işkence yaptığı iddia edilen caniyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

İHA
Yoğun bakıma alınan kadının tırnaklarının koparıldığı, vücudunun her yerinde işkence izleri olduğu belirtildi.

İHA

İHA

İHA

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