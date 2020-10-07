Şanlıurfa’da kan donduran olay: Eşine günlerce işkence yaptı, kerpetenle tırnaklarını çekti Şanlıurfa’da herkesin kanını donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, eve kilitlediği eşine günlerce işkence yapıp kerpetenle ayak tırnaklarını çekti. Kadının vücudundaki yaraların kurtlandığı belirtildi.

Haber Merkezi 07 Ekim 2020, 09:22 Son Güncelleme: 07 Ekim 2020, 09:32 İHA