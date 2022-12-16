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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kaza: Sekiz kaçak göçmen hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki sekiz kaçak göçmen hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda görevli sevk edilirken valilikten kazayla ilgili açıklama geldi.

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Haber Merkezi AA
Şanlıurfada kaza: Sekiz kaçak göçmen hayatını kaybetti
Sulama kanalında kaza

Şanlıurfa'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu minibüsün sulama kanalına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer mezrası mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, araçtaki bazı kişiler kurtarıldı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten açıklama

Şanlıurfa Valiliği, sulama kanalına devrilen minibüste bulunanların kaçak göçmen olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, olayda 8 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizin Harran ilçesi Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkinde 31 göçmeni taşıyan bir minibüsün kanala devrilmesi sonucu; 8 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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