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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da son dakika katliam gibi kaza: Beş kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da katliam gibi kaza: Beş kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda bulunan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Şanlıurfada son dakika katliam gibi kaza: Beş kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

DÖNÜŞ YAPAN ARACA ÇARPTI

Mustafa B.’nin kullandığı 34 SY 4531 plakalı Renault marka otomobil, iddiaya göre yolda dönüş yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AJS 226 plakalı Renault marka otomobile yandan çarptı.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazada hurdaya dönen araçlardaki Mustafa B., Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ile Ahmet Gün yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan şahısları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

BEŞ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Süleyman Bütün, Mehmet Alpak, Hadi Alpak, İbrahim Alpak ve Ahmet Gün hayatını kaybetti. Diğer yaralının sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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