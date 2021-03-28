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DÜZCE

Düzce’deki feci kazada ölü sayısı dörde yükseldi

Ölü sayısı dörde yükseldi: Düzce'deki kaza sonrası acı detaylar ortaya çıktı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e çıktı. Kazada ağır yaralanan Aslı Tunca da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazada hayatını kaybeden Semiha Mumcuoğlu’nun ise kazadan saatler önce doğum günü olan annesine çiçek gönderdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Düzce’deki feci kazada ölü sayısı dörde yükseldi
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelmişti.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Sakarya’nın Kocaali ilçesine seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki 14 AAY 823 plakalı Peugeot marka otomobil, Akçakoca Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 34 ANB 135 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışmıştı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e çıktı.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 4'e çıktı.
O kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Kazada ağır yaralanan ve Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne tedavi altına alınan Karasulu Aslı Tunca’da yapılan tüm müahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e çıktı.

Kazada ağır yaralanan Aslı Tunca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Aslı Tunca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ANNESİNİN DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Elim kazada hayatını kaybeden Karasulu Semiha Mumcuoğlu’nun annesinin Karasu Merkez Sağlık Ocağı’nda hemşire olarak görev yapan Esma Mumcuoğlu olduğu ve kaza yapmadan saatler önce annesine doğum günü olması nedeniyle çiçek gönderdiği de öğrenildi.

Semiha’nın, annesinin doğum gününde hayatını kaybetmesi ise acı bir tesadüf olarak dikkat çekti.
Semiha’nın, annesinin doğum gününde hayatını kaybetmesi ise acı bir tesadüf olarak dikkat çekti.
Semiha’nın, annesinin doğum gününde hayatını kaybetmesi ise acı bir tesadüf olarak dikkat çekti.
  • Öte yandan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aslı Tunca’nın da ağabeyinin geçtiğimiz yıllarda bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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