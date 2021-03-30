Balıkesir’in Bandırma ilçesinde feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti

Dünya

BM’den Doğu Türkistan hamlesi: Çin'le 'engelleri kaldır' görüşmesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan hakları ihlallerini incelemek isteyen BM heyetinin, Doğu Türkistan’da herhangi bir engelleme ile karşılaşmaması için Çin ile “ciddi müzakere” halinde olduklarını bildirdi. Her şeye sınırsız erişimin esas olduğunu belirten Guterres, “Umarım yakında bir anlaşmaya varılacak” dedi.