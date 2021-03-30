Gündem Balıkesirin Bandırma ilçesinde feci kaza Dört kişi hayatını kaybetti
BALİKESİR

Son dakika ​Balıkesir’in Bandırma ilçesinde feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı

Haber Merkezi İHA
Son dakika ​Balıkesir’in Bandırma ilçesinde feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı seride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ulaşım aksadı.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde hayvan taşıyan kamyon, otomobil ve yaralı taşıyan ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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