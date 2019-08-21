Gündem Şanlıurfada yakalanan canlı bombanın görüntüleri ortaya çıktı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yakalanan canlı bombanın görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa’da üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı.

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Canlı bombanın yakalanma anı
Canlı bombanın yakalanma anı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

PKK'NIN SURİYE'DEKİ KAMPLARINDAN GELDİĞİ BELİRLENDİ

TRT Haber'de yer alan habere göre; Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Teröristin yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı kamerada
OYNAT 00:57
Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı kamerada
Şanlıurfa'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan PKK'lı terörist, 8 Ağustos'ta polis tarafından yakalanmıştı. Teröristin yakalanma anı kameraya böyle yansıdı.


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