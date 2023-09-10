Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB paylaşımında "Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak saldırı hazırlığı yaptıkları belirlenen teröristlere Mehmetçiklerimiz, başarılı bir operasyon ile müdahale etti. Operasyonda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilerek tünel kazma girişimi engellendi" ifadelerini kullandı.