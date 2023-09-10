Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı

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Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.
- Düzensiz göçmenler arasında yer alan O.A'nın Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü, silahlı eğitim aldığı ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.