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Şanlıurfa'da yasa dışı yollarla yurda giren PKK/YPG'li terörist tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren ve düzensiz göçmenlerin arasında kamufle olmaya çalışan PKK/YPG'li terörist tutuklandı.

12:12 . 10/09/2023 Pazar
AA
Fotoğraf: Arşiv.

Fotoğraf: Arşiv.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, bu kapsamda, içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçtaki 3 kişi kovalamacanın ardından yakalandı.

  • Düzensiz göçmenler arasında yer alan O.A'nın Suriye'nin Aynularab bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü, silahlı eğitim aldığı ve örgüt üyeliğinden arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü üyesi, nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken 2 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.




#Birecik
#düzensiz göçmen
#emniyet
#PKK/PYD
#Şanlıurfa
#terör örgütü
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