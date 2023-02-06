Şanlıurfa'da yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen hayatını kaybetti

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Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.
Şanlıurfa'da depremde yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi.
Minarenin parçaları, deprem nedeniyle evinden çıkmaya çalışan Raziye Tanlap'ın üzerine düştü.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tanlap, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tanlap'ın Gölcük İmam Hatip Lisesinde Arapça öğretmeni olduğu öğrenildi.