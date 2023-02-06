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Şanlıurfa'da yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı. Yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi.

12:51 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.

Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hilvan ilçesindeki Hacı Abuzer Camisinin minaresi yıkıldı.


Şanlıurfa'da depremde yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen yaşamını yitirdi.


Minarenin parçaları, deprem nedeniyle evinden çıkmaya çalışan Raziye Tanlap'ın üzerine düştü.


Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tanlap, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Tanlap'ın Gölcük İmam Hatip Lisesinde Arapça öğretmeni olduğu öğrenildi.


Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 284 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını ve bin 710 binanın yıkıldığını açıkladı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler..

#DEPREM
#Hilvan
#Şanlıurfa
26 dakika önce
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Şanlıurfa'da yıkılan cami minaresinin parçaları üzerine düşen öğretmen hayatını kaybetti
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