Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama: 9 personel yaralandı

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.
Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.
Şanlıurfa Valisi Erin'den açıklama
Şanlıurfa Valiliği depoyu korumakla görevli 9 personelin yaralandığını açıkladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" ifadelerini kullanmıştı.