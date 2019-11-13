Gündem Şanlıurfadaki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama 9 personel yaralandı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama: 9 personel yaralandı

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama: 9 personel yaralandı

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valiliği depoyu korumakla görevli 9 personelin yaralandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Şanlıurfa'daki patlamadan ilk fotoğraf.
Şanlıurfa'daki patlamadan ilk fotoğraf.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda patlama olduğu ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi yönlendirildi.

Çevredeli yollar da polisler tarafından trafiğe kapatıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama
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Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama
Şanlıurfa'daki patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın şehrin içinde bulunan 20. Tugay'da meydana geldiği belirtiliyor


Şanlıurfa Valisi Erin'den açıklama

Şanlıurfa Valiliği depoyu korumakla görevli 9 personelin yaralandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlamaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" ifadelerini kullanmıştı.

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