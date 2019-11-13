Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama: 9 personel yaralandı

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İngiliz ajanın sır ölümü

İngiliz istihbarat servisi MI6’nın eski ajanı Edward Le Mesurier (48), İstanbul Tophane’deki evinin önünde ölü bulundu. Aşağı düştüğü için vücudunda kırıklar bulunan ajanın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.