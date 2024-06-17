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Şanlıurfa'dan acı haber: Bir çocuk boğuldu diğeri aranıyor

Şanlıurfa'da tarım sulamasında kullanılan kanala giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama çalışması sürüyor. Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.

13:58 - 17/06/2024 Pazartesi
AA
Ekiplerin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama göletine giren çocuk hayatını kaybetti.


Kırsal Dardağan Mahallesi'nde Abdullah Buğday'ı (11) bulamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.


Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Buğday'ın kıyafeti sulama göleti yakınlarında bulundu.


Çocuğun cansız bedeni, iş makineleriyle suyu boşaltılan gölette bulundu.


Buğday'ın cesedi, otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.


İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı.


Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri ve dalgıç polisler sevk edildi.


Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden Sedat Dağ'ı arama çalışması sürüyor.



#Şanlıurfa
#Siverek
#Jandarma
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