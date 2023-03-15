Şanlıurfalılardan Altılı Masa liderlerine tepki: Burası siyaset yapma yeri değil acımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.
Abide Köprülü Kavşağı'nda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, doğal afetlerden hükümeti sorumlu tutarak siyaset yapmaya kalkıştı. Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar Altılı Masa liderlerini protesto etti.
'Burası siyaset yeri değil, acımız var'
Daha sonra bölgeden ayrılan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Karakoyun Deresi'ne geçerek, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan bilgi aldı.