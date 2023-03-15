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Şanlıurfalılardan Altılı Masa liderlerine tepki: Burası siyaset yapma yeri değil acımız var

Depremin ardından sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfalılar, afet bölgesinde siyaset yapmaya kalkışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu protesto etti. Vatandaşlar, "Burası siyaset yapma yeri değil, acımız var. Hani HDP, niye getirmediniz?" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

22:09 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.


Abide Köprülü Kavşağı'nda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, doğal afetlerden hükümeti sorumlu tutarak siyaset yapmaya kalkıştı. Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar Altılı Masa liderlerini protesto etti.


'Burası siyaset yeri değil, acımız var'


"Allah aşkına burası siyaset yeri değil, acımız var. Yardımcı olsunlar orada. Burada acı var, insanlar ölmüş"
diyen vatandaşlar
"HDP nerede? HDP de Millet İttifakı'nda. Ortağınız nerede?"
ifadelerini kullandı.

Daha sonra bölgeden ayrılan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Karakoyun Deresi'ne geçerek, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'tan bilgi aldı.


Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: 14 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Abide Köprülü Kavşağının alt geçidindeki hafif ticari araçtan da 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kentteki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 oldu. Adıyaman'da ise 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla felakette can kaybı 14'e yükseldi.


#Şanlıurfa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#Ahmet Davutoğlu
#Protesto
1 saat önce
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Şanlıurfalılardan Altılı Masa liderlerine tepki: Burası siyaset yapma yeri değil acımız var
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