Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kira ücretlerine üst sınır

Evim Yuvan Olsun kampanyasında detaylar paylaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi. "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 Şubat itibarıyla 4 bin 191 başvuru geldi. Kampanya kapsamında depremzedelerin yerleştirildiği evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları, depremzedelerin kaldığı dönem için Kaymakamlık tarafından ödenecek. Bu hususta ev sahibine ilave bir gider doğmaması sağlanacak. Peki Evim Yuvan Olsun kampanyası nedir, kampanyadan kimler yararlanabilir?