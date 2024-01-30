Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni detay: Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürerken, soruşturma çerçevesinde yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin sorgusu sürüyor.
Soruşturmada şifreler çözülüyor: Zanlıların kaçtığı araç bulundu
Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda, teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp' otomobil bulundu.
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Otomobil, olay yeri inceleme uzmanları ve terörle mücadele ekipleri tarafından hassas şekilde incelemeye alındı.
Teröristlerce olay yerine giderken kullanılan araçtan elde edilen parmak izleri ile ilgili rapor soruşturma dosyasına girecek.
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Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye'deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı.
Öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve “uyuyan hücre” olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor.
Saldırganlar, kilise çevresinde ayrı ayrı keşif yapmış
Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı. İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.