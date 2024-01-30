Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni detay: Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki saldırıyı gerçekleştiren iki DEAŞ üyesi teröristin, bir hafta önce de olay yerinde keşif yaptığı öğrenildi. Polisin devriye attığı saatte harekete geçen saldırganların, Tuncer Murat Cihan'ı öldürdükten sonra silahlarının tutukluk yapması nedeniyle kaçtığı belirtildi. Saldırıyla ilgili detaylar yavaş yavaş ortaya çıkarken, "Hedef kimdi, neden o kilise tercih edildi, neden zihinsel engelli kişiyi vurdular, neden eski bir tabanca kullandılar, neden Polonya plakalı aracı tercih ettiler?" gibi birçok soru da cevap bulmayı bekliyor. Gözaltına alınan 51 kişiden 28'inin sorgusu sürüyor.