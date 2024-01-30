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Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıda yeni detay: Teröristlerin kaçtığı araç bulundu

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası katil zanlılarının kaçtığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu. Aracın 2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı olduğu belirlendi. Saldırganların kilise çevresinde ayrı ayrı keşif yaptığı da saptandı.

23:58 - 30/01/2024 Salı
Güncelleme: 00:14 - 31/01/2024 Çarşamba
IHA
Kilisedeki saldırının faillerinin kullandığı araç
Kilisedeki saldırının faillerinin kullandığı araç

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının yankıları sürerken, soruşturma çerçevesinde yakalanan DEAŞ'lı teröristlerin sorgusu sürüyor.

Soruşturmada şifreler çözülüyor: Zanlıların kaçtığı araç bulundu

Tuncer Cihan adlı vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıda, teröristlerin olay yerine giderken kullandıkları ‘kayıp' otomobil bulundu.

Polonya plakalı bir yıldır trafikte izi yok

2022 yılında ülkeye giriş yaptığı saptanan ve yaklaşık bir yıldır PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarında trafik izi düşmeyen Polonya plakalı
Hundai marka otomobilin,
Beylikdüzü'nde otluk bir alanda ağaç altında terk edilmiş halde bulundu.

Otomobil, olay yeri inceleme uzmanları ve terörle mücadele ekipleri tarafından hassas şekilde incelemeye alındı.

Teröristlerce olay yerine giderken kullanılan araçtan elde edilen parmak izleri ile ilgili rapor soruşturma dosyasına girecek.

Restoranda müşterilere servis açan iki 'garson' terörist

Eylemin perde arkasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken, zanlıların Türkiye'deki bağlantıları, kimlerle irtibat kurdukları, saldırıda kullandıkları silahları ve mermileri nereden temin ettikleri mercek altına alındı.

Öne çıkan ayrıntılar arasında, yurda giriş tarihleri ve “uyuyan hücre” olarak faaliyet gösterdikleri dönemdeki yaşamsal faaliyetleri yer alıyor.

Faillerin Bahçelievler ilçesinde hizmet veren bir sushi restoranında çalıştıkları ortaya çıktı. Bir süreden beri söz konusu restoranda “garson“ olarak çalıştıkları öğrenilen şahısların, maddi giderlerini kayıt dışı çalıştıkları bu işyerinden aldıkları maaşla karşıladıkları anlaşıldı.

Saldırganlar, kilise çevresinde ayrı ayrı keşif yapmış

Kilisedeki ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, olayın meydana geldiği Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi çevresinde keşif faaliyetine rastladı. İki terörist ile onlara yardım ve yataklık eden hücredeki diğer kişilerin görev dağılımında kilise çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetinde bulundukları anlaşıldı. Saldırganların söz konusu bölgeye keşif için fraklı günlerde ayrı ayrı gittikleri, bunlara öncülük eden 5 şüphelinin ise olay gününden bir gün önce kamera ve kaçış planı için çalıştıkları öğrenildi.



#Santa Maria Kilisesi
#Saldırı
#DEAŞ
#Terörist
#Beylikdüzü
#Sarıyer
40 dakika önce
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