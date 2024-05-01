|
Gündem

Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı: Taksim Meydanı'na girişler bariyerler ve TOMA'larla kapatıldı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

08:10 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:58 - 1/05/2024 Çarşamba
DHA
Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı
Saraçhane Meydanı'nda toplanmalar başladı

Saraçhane Meydanı'nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısı ile erken saatlerde güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı. Taksim'e çıkan yollar polis tarafından kapatıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.

Valiliğin kararıyla yasaklanan Taksim Meydanı'na yürüyüş noktaları ise bariyerler ve TOMA araçlarıyla kapatıldı.



#1 Mayıs
#Saraçhane
#Taksim
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
47-48-49-50-51 yaş aralığına erken emeklilik kapısı açıldı! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi