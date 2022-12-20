Saraçhane’yi Twitter’dan öğrendim: Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu-Akşener krizine doğrulama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6’lı masayı oluşturan liderlerin kendi adı üzerinde hemfikir olmaları durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, hakkındaki yargı kararıyla ilgili liderlere yaptığı Saraçhane çağrısını sosyal medyadan öğrendiğini ifade etti. Televizyon kanallarının Ankara temsilcileri ile buluşan CHP lideri, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘MERAL ABLA DER’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İmamoğlu’nun karar sonrası birbirlerine sarılması sorulan Kılıçdaroğlu, “Gördüm. Olabilir. Özel mekanlarda Meral Abla, diye hitap ederdi, yadırganacak bir fotoğraf değil” dedi. Belediye başkanlarının Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik soruya ise Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız görevlerinin başında” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İmamoğlu hakkındaki yargı kararının onanmasından sonra görevden alınabileceği yönündeki sözlerine, “Kim oluyorsun da alıyorsun” tepkisini gösterdi.
ÇAĞRI YAPILDIĞINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM
- “İmamoğlu’nun Saraçhane çağrısından önce sizi aramasını bekler miydiniz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Bilgim yoktu önceden. Çağrı yapıldığını sosyal medyadan öğrendim. İki kez Ekrem Bey’i aradım ve gelişmeler konusunda kendisinden bilgi aldım” yanıtını verdi.
ADAY NE ZAMAN AÇIKLANIR
Kılıçdaroğlu, “Hükümet programı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş takvimi belli olduktan sonra aday açıklanır” diyerek, 6’lı masanın adayı konusunda sürecin işlediğine dikkat çekti. “Çoklu aday olur mu” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Masada çoklu aday konusu tartışılmadı. Tartışılabilir ama hiç konuşulmadı” karşılığını verdi.
ANAYASA’DA NE YAPACAK
Kılıçdaroğlu, YSK Başkanı Muharrem Akkaya’nın İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmesi durumunda mazbata alamayacağını açıklamasını kabul edilemez bulduğunu ifade ederken, CHP’nin Anayasa değişikliği teklifine yönelik tavrının henüz netleşmediğini bildirdi. CHP lideri, Anayasa hukukçularından görüş istediğini belirtti.