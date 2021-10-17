Gündem Sarı taksi terörü hız kesmiyor Tartıştığı sürücünün yolunu kesti otomobilin camını yumrukladı
İSTANBUL

Sarı taksi terörü hız kesmiyor: Tartıştığı sürücünün yolunu kesti otomobilin camını yumrukladı

İstanbul Esenler'de trafikte otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Trafik ışıklarında aracından inen taksici, tartıştığı sürücünün otomobilinin camına yumruk attı. Sürücüye küfürler yağdıran taksici, daha sonra da aracıyla seyir halindeki otomobili sıkıştırmaya çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sarı taksi terörü hız kesmiyor: Tartıştığı sürücünün yolunu kesti otomobilin camını yumrukladı
Taksi şoförü tartıştığı sürücünün yolunu kesti otomobilin camını yumrukladı

Olay, dün akşam saatlerinde, Davutpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir yemek ve alışveriş sipariş firmasına ait otomobilin sürücüsü ile 34 TJN 84 plakalı taksinin şoförü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın ardından taksi şoförü, otomobil sürücüsüne bir süre yol vermedi.

Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler
GÜNDEM
Taksici terörü hız kesmiyor: Yol kesip sorguya çektiler
  • Trafik ışıklarında durduklarında ise aracından inen taksici, otomobildeki sürücünün bulunduğu kapıyı açmaya çalıştı. Kapıların kilitli olması üzerine otomobilin camına yumruk atan taksici, sürücüye de küfürler yağdırdı.

Ağrı Haber - PKK saldırdı: 2 şehit, 24 yaralı
DİĞER
Ağrı Haber - PKK saldırdı: 2 şehit, 24 yaralı

Sürücünün önünü kesti

Trafikte diğer sürücülerin kornaları ile tepki göstermesi üzerine taksici, aracına binerek ilerlemeye başladı. Taksici bu kez de seyir halindeyken tartıştığı sürücünün otomobilini kendi aracıyla sıkıştırmaya başladı. Sürücünün önüne geçerek tekrar durdurmaya çalışan taksici, başarılı olamayınca uzaklaştı.

Taksici terörüne puanlama engeli: Notunu yükseltmek isteyen şoför artık nazik olacak
HAYAT
Taksici terörüne puanlama engeli: Notunu yükseltmek isteyen şoför artık nazik olacak


Otomobil sürücüsü cep telefonuyla kaydetti


Otomobil sürücüsü, yaşananları da cep telefonuyla kaydetti. Sürücü görüntüleri çektiği sırada, "Görüyorsunuz, bu adam taksici. Taksici, ışıklarda önümü kesti. Bana bıçak salladı. Şu an peşimden geliyor. Trafikte önümü kesmeye çalışıyor. Beni gasbetmeye mi çalışıyor, anlamadım. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Küfürler, tehditler havada uçuşuyor" ifadelerini kullandı.

Sarı taksi terörü hız kesmiyor: Bu sefer trafikten men edildi
GÜNDEM
Sarı taksi terörü hız kesmiyor: Bu sefer trafikten men edildi
Binlercesi kıyıya vurdu

Binlercesi kıyıya vurdu

​İzmit Körfezi'nde şok eden görüntü.
Bizi izlemeye devam edin

'Bizi izlemeye devam edin'

TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım.
Eşsiz hizmetleri unutulmayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için taziye mesajı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Angola İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'ya Batı merkezli yaklaşımları reddediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola ziyaretinde müjdeyi verdi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.