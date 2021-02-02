Gündem Sarıgül CHPyi bölüyor musunuz sorusuna cevap verdi Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz?
POLİTİKA

Sarıgül ‘CHP’yi bölüyor musunuz’ sorusuna cevap verdi: Olmayan bir şeyi nasıl böleceksiniz?

Türkiye Değişim Partisi’ni kuran CHP’nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, “CHP’yi bölüyor musunuz?” sorusuna, “Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki?” yanıtını verdi. Sarıgül ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçince Türkiye Değişim Hareketini durdurarak

kendisine şans verdiğini ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP’nin Türkiye’de iktidara gelemediğini ifade etti.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mutafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mutafa Sarıgül

CHP’nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül’e, Türkiye Değişim Hareketi’ni partileştirme kararı almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP’liler tarafından “Operasyon çekiyorsun” ve “Partiyi bölüyorsun” tepkisi yöneltilmişti.

Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar

Euronews’e açıklamalarda bulunan Sarıgül, “2019 yerel seçimlerinde, seçmen sizin oyları böldüğünüze dair yorumlar yaptı. Şimdi Türkiye Değişim Partisi girişiminiz ile aynı şeyi yaptığınızı düşünenler var. CHP’yi bölüyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

Olan bir şey bölünür

Oyları bölmek için yola çıkmadıklarını belirten Sarıgül, “Olan bir şey bölünür. Olmayan bir şeyin neyini böleceksiniz ki? Türkiye’de beş kişiden bir tanesi CHP’ye oy veriyor. Biz beşin beşine talibiz, beşin birine değil” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun önünü açtım bir şey değişmedi

Sarıgül ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğunda kendisine şans vererek Türkiye Değişim Hareketini durdurduğunu ancak geçen 10 yıllık süreçte CHP’nin Türkiye’de iktidara gelemediğini ifade etti.

Sarıgül: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı iktidara alternatif değiller
GÜNDEM
Sarıgül: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı iktidara alternatif değiller

Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek
GÜNDEM
Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek
Abone Ol Google News
İstanbula güzel haber

İstanbul'a güzel haber

Barajlardaki doluluk oranı giderek yükseliyor.
İzmirde afet günü

İzmir'de afet günü

Depremlerden sonra yağan yağmur sele dönüştü.
Gizli Haçlı Seferi

​FETÖ'nün akıl almaz Hıristiyanlık propagandası.

​1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak.

Fay Yasası'nda sona gelindi: İzmir'de açıklanacak.

600 polisle<br>dev operasyon

600 polisle
dev operasyon

Güvenlik kameraları da işe yaramadı.
Günlüğü 100 TL

Günlüğü 100 TL

​Bellerine halat bağlayıp çatılardaki karları temizliyorlar.

Siyanürden<br>1200 kat daha zehirli

Siyanürden
1200 kat daha zehirli

​​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı film hazırladı.
Sahtesini de ürettiler

Sahtesini de ürettiler

3 bin doz koronavirüs aşısı ele geçirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.