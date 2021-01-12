Gündem Sarıgül CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı iktidara alternatif değiller
POLİTİKA

Sarıgül: CHP benden korktuğu için yalnız bıraktı iktidara alternatif değiller

Türkiye Değişim Partisi’ni kuran CHP’nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, CHP yönetimine eleştirilerde bulundu. “Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin tek başıma en yüksek oyunu aldım. Başarımdan korktukları için beni yalnız bıraktılar” diyen Sarıgül, CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin iktidar alternatifi olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

CHP’nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, ‘Türkiye Değişim Hareketi’ni aynı isimle partileştirmişti. Partisinin tanıtımında "Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” ifadeleriyle CHP’ye eleştirilerde bulunan Sarıgül, CHP yönetimine yönelik yeni söylemlerde bulundu.

Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek
GÜNDEM
Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek

“CHP beni yapayalnız bıraktı”

Independent Türkçe'den Benan Kepsutlu'nun sorularını yanıtlayan Sarıgül, İBB seçimlerinde CHP'nin büyük bölümünün kendisini yalnız bıraktığını belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin tek başıma en yüksek oyunu aldım. Yüzde 41 oy aldım. Yüzde 41'e yakın oy, büyük bir oydur. Ve ben kemiksiz aldım bu oyu, kusura bakmayın yani tek başıma aldım. Kusura bakmayın, o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir bölümü de beni yapayalnız bıraktı” dedi.

Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
OYNAT 04:33
Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
CHP'de Muharrem İnce depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Genel merkez binasını dahi hazırladığı öne sürülen Sarıgül, 'Pandemi sürecinde parti kurmak uygun değil ancak talep var' ifadelerini kullandı.

“Sarıgül’ün başarısından korktular”

Sarıgül, neden böyle yapıldığına dair soru üzerine “Çünkü Mustafa Sarıgül'ün başarısından korkuyorlar. Mustafa Sarıgül başardığı zaman diyorlar ki; 'Mustafa Sarıgül çalışkandır, biz tembeliz, biz Sarıgül'ün temposuna dayanamayız” sözleriyle cevap verdi.

"İktidar alternatifi değiller"

Sarıgül, “Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığındaki CHP'nin iktidar olması ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu ise “Diğer siyasi partiler iktidar olabilselerdi, bu güne kadar zaten iktidar olabilirlerdi. İktidar alternatifi olsalar zaten olabilirlerdi. Türkiye'de diğer muhalefetteki partiler güçlü olsaydı bizim Türkiye Değişim Partisi'ni kurmamıza zaten gerek yoktu” şeklinde yanıtladı.

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