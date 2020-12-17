Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin siyasi parti tanıtımı, İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıyla yapıldı.
Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı. Logo, Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.
Türkiye Değişim Hareketini aynı isimle partileştiren Sarıgül, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız" dedi.