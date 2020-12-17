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Gündem Partisinin tanıtımını yapan Sarıgülden CHPye mesaj Yol açamayanlar yoldan çekilecek
POLİTİKA

Partisinin tanıtımını yapan Sarıgül’den CHP’ye mesaj: Yol açamayanlar yoldan çekilecek

CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Sarıgül, "Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” dedi.

Haber Merkezi İHA
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi’nin siyasi parti tanıtımı, İstanbul’da bir otelde düzenlenen toplantıyla yapıldı.

Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı. Logo, Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi
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Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon çekiyor' dediği Sarıgül parti kurma çalışmalarına hız verdi

Türkiye Değişim Hareketini aynı isimle partileştiren Sarıgül, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız" dedi.

Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
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Mustafa Sarıgül'den yeni parti açıklaması: Talep var
CHP'de Muharrem İnce depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Genel merkez binasını dahi hazırladığı öne sürülen Sarıgül, 'Pandemi sürecinde parti kurmak uygun değil ancak talep var' ifadelerini kullandı.


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